Уоррен: Дюбуа может подраться с Джошуа вместо Уайлдера

Спортивный промоутер, представляющий интересы британского боксера-тяжеловеса предложил своего клиента в качестве заменыв бою с

«Дюбуа может подраться с Джошуа вместо Уайлдера. Это будет очень громкий бой, который привлечен много внимания. Даниэль покажет, кто лучший финишер в тяжелом весе»

Уайлдер должен стать следующим соперником для Джошуа. Изначально их бой был запланирован на начало 2024 года, однако в последствии между командами боксеров возникли разногласия в переговорах.

Сейчас их поединок на грани срыва. Уайлдер и Джошуа бывшие чемпионы мира в тяжелом весе. Дюбуа сейчас принадлежит пояс регулярного чемпиона в этом дивизионе по линии WBA. В последнем бою Даниэль проиграл нокаутом Александру Усику.