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    Чарр: Джошуа морально сломлен, он не готов к боям с Фьюри и Уайлдером

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Энди Руис
    Немецкий профессиональный боксер-тяжеловес Махмуд Чарр считает, что Энтони Джошуа не сможет показать конкурентное выступление в боях с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Джошуа до сих морально сломлен после поражения от Руиса. Ему нужно 5-6 легких боев, чтобы прийти в себя. Он не сможет на равных конкурировать в поединках с Фьюри и Уайлдером. Джошуа не готов в таким вызовам»

    Энтони Джошуа ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. До 2019 года британец был непобежденным. Свое первое поражение в карьере он потерпел нокаутом от Энди Руиса.

    Сейчас «Эй-Джей» идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Всего на счету Энтони 26 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

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