Чарр: Джошуа морально сломлен, он не готов к боям с Фьюри и Уайлдером

Немецкий профессиональный боксер-тяжеловес считает , чтоне сможет показать конкурентное выступление в боях с

«Джошуа до сих морально сломлен после поражения от Руиса. Ему нужно 5-6 легких боев, чтобы прийти в себя. Он не сможет на равных конкурировать в поединках с Фьюри и Уайлдером. Джошуа не готов в таким вызовам»

Энтони Джошуа ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. До 2019 года британец был непобежденным. Свое первое поражение в карьере он потерпел нокаутом от Энди Руиса.

Сейчас «Эй-Джей» идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Всего на счету Энтони 26 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.