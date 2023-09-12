Дэнни Гарсия: Эннис может закончить гегемонию Кроуфорда

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF назвал бойца, способного победить

«Эннис может закончить гегемонию Кроуфорда. У него есть все необходимые навыки для этого. Сейчас для Джарона лучшее время показать, на что он способен. Эннис уже готов к такому бою»

Кроуфорду сейчас принадлежат все титулы в полусреднем весе. В последнем поединке Теренс финишировал Эррола Спенса. Для 36-летнего американца это была 40-я победа в карьере.

Эннис является временным чемпионом мира в том же дивизионе по версии IBF. Джарон 8 июля нокаутировал Романа Вилью. Как и Кроуфорд, он еще никому не проигрывал. У Энниса 32 победы в боксе.