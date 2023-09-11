Волкановски: Хочу подраться с Топурией до конца года

Чемпион UFC в весовой категории до 66 кг обозначил желаемые сроки для проведения защиты титула против

«В полулегком весе моим следующим соперником должен стать Топурия. Я хочу подраться с ним до конца этого года. Было бы здорово провести 3 боя в 2023-м. Полностью уверен, что сумею выиграть у Илии»

Александр Волкановски в предыдущем поединке на турнире UFC 290 нокаутировал Яира Родригеса и провел пятую удачную защиту чемпионского пояса.

Топурия в последний раз выступал 24 июня этого года. Тогда Илия одолел единогласным решением судей Джоша Эммета, после чего поднялся на пятую строчку в рейтинге полулегковесов.