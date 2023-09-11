ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев и Новак ДжоковичДжокович в 36 лет взял очередной титул на «Большом шлеме», а Медведев проиграл второй финал в Нью-Йорке
  • 11:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»
  • 10:40
    • Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
  • 07:54
    • Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
  • 10:19
    • Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»
  • 10:11
    • Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте
    Все новости спорта

    Волкановски: Хочу подраться с Топурией до конца года

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски
    Чемпион UFC в весовой категории до 66 кг Александр Волкановски обозначил желаемые сроки для проведения защиты титула против Илии Топурии.

    Александр Волкановски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Волкановски

    «В полулегком весе моим следующим соперником должен стать Топурия. Я хочу подраться с ним до конца этого года. Было бы здорово провести 3 боя в 2023-м. Полностью уверен, что сумею выиграть у Илии»

    Александр Волкановски в предыдущем поединке на турнире UFC 290 нокаутировал Яира Родригеса и провел пятую удачную защиту чемпионского пояса.

    Топурия в последний раз выступал 24 июня этого года. Тогда Илия одолел единогласным решением судей Джоша Эммета, после чего поднялся на пятую строчку в рейтинге полулегковесов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Египет и Россия вновь сыграют вничью?
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Обойдет ли Армения Хорватию?
  • Армения — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Исландия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры