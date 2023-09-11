Бивол: Чарло серьезный конкурент для «Канело»

Джермелл Чарло (слева) Фото: globallookpress.com
«Для Чарло переход на 2 категории выше — настоящая проверка на прочность. Но Джермелл от природы довольно крупный боец. Он очень серьезный конкурент для Альвареса»
Чарло является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В сентябре американец дебютирует в дивизионе до 76,2 кг против Сауля Альвареса.
«Канело» принадлежат все пояса в данном дивизионе. К очередной защите титулов мексиканский боксер подходит после победы единогласным решением судей над Джоном Райдером.