Девин Хэйни и Реджис Прогрейс проведут бой 9 декабря

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком дивизионепроведет свой следующий поединок против

Их встреча состоится 9 декабря на турнире в Сан-Франциско. На кону будет стоять титул в первом полусреднем весе по версии WBC, принадлежащий Прогрейсу.

Реджис завоевал пояс в ноябре прошлого года, победив нокаутом Хосе Сепеду. В июне 2023-го он защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Данелито Зорильи.

Хэйни в последнем своем бою в мае этого года одолел по очкам Василия Ломаченко. Для Девина поединок против Прогрейса станет дебютным в первом полусреднем весе.