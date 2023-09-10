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    Девин Хэйни и Реджис Прогрейс проведут бой 9 декабря

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Абсолютный чемпион мира по боксу в легком дивизионе Девин Хэйни проведет свой следующий поединок против Реджиса Прогрейса.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    Их встреча состоится 9 декабря на турнире в Сан-Франциско. На кону будет стоять титул в первом полусреднем весе по версии WBC, принадлежащий Прогрейсу.

    Реджис завоевал пояс в ноябре прошлого года, победив нокаутом Хосе Сепеду. В июне 2023-го он защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Данелито Зорильи.

    Хэйни в последнем своем бою в мае этого года одолел по очкам Василия Ломаченко. Для Девина поединок против Прогрейса станет дебютным в первом полусреднем весе.

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