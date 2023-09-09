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    Кроуфорд: Наш бой с «Канело» стал бы самым громким в истории бокса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в соцсетях рассказал, что думает о потенциальном поединке против мексиканца Сауля Альвареса.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Мой поединок против "Канело" стал бы самым громким за всю историю бокса. Мы единственные, кто может устроить такой грандиозный поединок»

    Теренс является первым боксером в истории, кому удалось объединить все титулы в двух дивизионах. В августе 2019-го американец нокаутировал Джулиуса Индонго и завоевал 4 пояса в первом полусреднем весе.

    29 июля 2023-го Кроуфорд финишировал в девятом раунде Эррола Спенса. Благодаря данной победе, он стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Всего в активе Теренса 40 выигранных боев и ни одного поражения в карьере.

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