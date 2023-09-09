Кроуфорд: Наш бой с «Канело» стал бы самым громким в истории бокса

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
«Мой поединок против "Канело" стал бы самым громким за всю историю бокса. Мы единственные, кто может устроить такой грандиозный поединок»
Теренс является первым боксером в истории, кому удалось объединить все титулы в двух дивизионах. В августе 2019-го американец нокаутировал Джулиуса Индонго и завоевал 4 пояса в первом полусреднем весе.
29 июля 2023-го Кроуфорд финишировал в девятом раунде Эррола Спенса. Благодаря данной победе, он стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Всего в активе Теренса 40 выигранных боев и ни одного поражения в карьере.