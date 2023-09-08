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    Тайсон Фьюри: Мой бой с Джошуа никогда не состоится

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Роберт Хелениус ММА UFC Франсис Нганну Джон Джонс Деонтей Уайлдер
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в соцсетях сообщил, что никогда не проведет поединок против своего соотечественника из Великобритании Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Этот поединок никогда не состоится. Джошуа не боксер. Он всего лишь уборщик из спортзала. Я оставлю его на растерзание кому-нибудь другому»

    Фьюри проведет свой очередной поединок против Фрэнсиса Нганну в октябре на турнире в Саудовской Аравии. Следующим желаемым соперником после камерунца Тайсон назвал чемпиона UFC Джона Джонса.

    Джошуа в начале 2024-го должен подраться против Деонтея Уайлдера. В своем последнем бою Энтони победил нокаутом Роберта Хелениуса. Напомним, что «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям.

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