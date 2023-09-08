Тайсон Фьюри: Мой бой с Джошуа никогда не состоится

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Этот поединок никогда не состоится. Джошуа не боксер. Он всего лишь уборщик из спортзала. Я оставлю его на растерзание кому-нибудь другому»
Фьюри проведет свой очередной поединок против Фрэнсиса Нганну в октябре на турнире в Саудовской Аравии. Следующим желаемым соперником после камерунца Тайсон назвал чемпиона UFC Джона Джонса.
Джошуа в начале 2024-го должен подраться против Деонтея Уайлдера. В своем последнем бою Энтони победил нокаутом Роберта Хелениуса. Напомним, что «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям.