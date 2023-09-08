Тайсон Фьюри: Мой бой с Джошуа никогда не состоится

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCв соцсетях сообщил, что никогда не проведет поединок против своего соотечественника из Великобритании

«Этот поединок никогда не состоится. Джошуа не боксер. Он всего лишь уборщик из спортзала. Я оставлю его на растерзание кому-нибудь другому»

Фьюри проведет свой очередной поединок против Фрэнсиса Нганну в октябре на турнире в Саудовской Аравии. Следующим желаемым соперником после камерунца Тайсон назвал чемпиона UFC Джона Джонса.

Джошуа в начале 2024-го должен подраться против Деонтея Уайлдера. В своем последнем бою Энтони победил нокаутом Роберта Хелениуса. Напомним, что «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям.