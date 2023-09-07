О’Мэлли рассказал, почему ему интересен боксерский бой с Дэвисом

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе рассказал , почему ему интересно провести боксерский поединок против

«Мы оба являемся непобежденными бойцами. Смысл в том, чтобы увидеть кто из нас с Джервонтой лучший. Наша история похожа на противостояние Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Думаю, что после еще одного поединка мы с Дэвисом встретимся в ринге»

Шон О’Мэлли в своем последнем бою нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в весовой категории до 61 кг.

Дэвис в апреле этого года финишировал Райана Гарсию. Сейчас «Танк» является чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBA. У Джервонты 29 побед и ни одного проигрыша на профессиональном ринге.