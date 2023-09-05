«Канело»: Кроуфорд за карьеру побил только одного топ-боксера

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе рассказал , что думает о карьере звездного американца

«Я уважаю его, как бойца. Но за всю свою карьеру Кроуфорд побил только одного топового боксера — Эррола Спенса. Взгляните на его послужной список. Там больше нет громких имен»

Теренс является абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе. В последнем поединке он нокаутировал в девятом раунде своего соотечественника Эррола Спенса.

У Кроуфорда 40 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Сауль Альварес является его следующим потенциальным соперником. У «Канело» на ринге 59 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша.