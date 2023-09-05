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    «Канело»: Кроуфорд за карьеру побил только одного топ-боксера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что думает о карьере звездного американца Теренса Кроуфорда.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я уважаю его, как бойца. Но за всю свою карьеру Кроуфорд побил только одного топового боксера — Эррола Спенса. Взгляните на его послужной список. Там больше нет громких имен»

    Теренс является абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе. В последнем поединке он нокаутировал в девятом раунде своего соотечественника Эррола Спенса.

    У Кроуфорда 40 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Сауль Альварес является его следующим потенциальным соперником. У «Канело» на ринге 59 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша.

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