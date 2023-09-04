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    Харрисон о Чарло: Глупо было подниматься на 2 дивизиона вверх

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло Джервонта Дэвис Александр Усик
    Бывший чемпион мира боксу по версии WBC в первом среднем весе Тони Харрисон раскритиковал своего бывшего соперника Джермелла Чарло за его переход вверх сразу на 2 дивизиона.

    Джермелл Чарло
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    Джермелл Чарло

    «Чарло не дрался полтора года. Он сломал руку и после такого простоя решил драться с "Канело" на его территории. Со стороны Джермелла подниматься на 2 дивизиона вверх очень глупое решение. Однако если ему удастся побить Альвареса, то он станет боксером столетия, обойдя в рейтинге Р4Р Усика, Дэвиса и других»

    Джермелл в последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда он нокаутировал в десятом раунде Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

    В сентябре этого года американец дебютирует в категории до 76,2 кг. Его соперником будет обладатель всех поясов в этом дивизионе Сауль Альварес.

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