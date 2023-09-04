Харрисон о Чарло: Глупо было подниматься на 2 дивизиона вверх

Бывший чемпион мира боксу по версии WBC в первом среднем весе раскритиковал своего бывшего соперниказа его переход вверх сразу на 2 дивизиона.

«Чарло не дрался полтора года. Он сломал руку и после такого простоя решил драться с "Канело" на его территории. Со стороны Джермелла подниматься на 2 дивизиона вверх очень глупое решение. Однако если ему удастся побить Альвареса, то он станет боксером столетия, обойдя в рейтинге Р4Р Усика, Дэвиса и других»

Джермелл в последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда он нокаутировал в десятом раунде Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

В сентябре этого года американец дебютирует в категории до 76,2 кг. Его соперником будет обладатель всех поясов в этом дивизионе Сауль Альварес.