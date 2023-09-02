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    Отец Фьюри: Тайсон прикончит Джонса в ММА

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри ММА UFC Джон Джонс Франсис Нганну
    Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, уверен, что его сын сумеет победить Джон Джонса по правилам ММА.

    Тайсон Фьюри (слева)
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    Тайсон Фьюри (слева)

    «Тайсон лучший не только в боксе. Я хочу устроить ему бой в клетке против Джона Джонса. Он забьет его локтями и оставит на его лице множество шрамов. Тайсон прикончит Джонса в бою по правилам ММА»

    Тайсон Фьюри за всю боксерскую карьеру не потерпел ни единого поражения. В его активе 33 победы и одна ничья на профессиональном ринге.

    Следующим соперником Фьюри будет бывший обладатель пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Их бой пройдет по правилам бокса в Саудовской Аравии 28 октября.

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