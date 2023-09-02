Отец Фьюри: Тайсон прикончит Джонса в ММА

, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC уверен , что его сын сумеет победитьпо правилам ММА.

«Тайсон лучший не только в боксе. Я хочу устроить ему бой в клетке против Джона Джонса. Он забьет его локтями и оставит на его лице множество шрамов. Тайсон прикончит Джонса в бою по правилам ММА»

Тайсон Фьюри за всю боксерскую карьеру не потерпел ни единого поражения. В его активе 33 победы и одна ничья на профессиональном ринге.

Следующим соперником Фьюри будет бывший обладатель пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Их бой пройдет по правилам бокса в Саудовской Аравии 28 октября.