Промоутер Усика: Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех

Александр Усик Фото: globallookpress.com
«Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех. Они не добьются того, чего хотят. Вероятность одобрения их претензии нулевая или даже отрицательная»
По окончании боя между Дюбуа и Усиком команда британца намерена обратиться в WBA с протестом из-за удара в пятом раунде в область пояса. Судья посчитал, что со стороны Даниэля было попадание в пах и остановил поединок на 5 минут.
Бой закончился победой Александра Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец защитил 3 чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF.