Промоутер Усика: Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех

Спортивный промоутер, представляющий интересы непобежденного боксера-тяжеловеса уверен , что апелляция со сторонынасчет спорного эпизода прошедшего поединка ни к чему не приведет.

«Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех. Они не добьются того, чего хотят. Вероятность одобрения их претензии нулевая или даже отрицательная»

По окончании боя между Дюбуа и Усиком команда британца намерена обратиться в WBA с протестом из-за удара в пятом раунде в область пояса. Судья посчитал, что со стороны Даниэля было попадание в пах и остановил поединок на 5 минут.

Бой закончился победой Александра Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец защитил 3 чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF.