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    Промоутер Усика: Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Спортивный промоутер Александр Красюк, представляющий интересы непобежденного боксера-тяжеловеса Александра Усика, уверен, что апелляция со стороны Даниэля Дюбуа насчет спорного эпизода прошедшего поединка ни к чему не приведет.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Апелляция Дюбуа не имеет шансов на успех. Они не добьются того, чего хотят. Вероятность одобрения их претензии нулевая или даже отрицательная»

    По окончании боя между Дюбуа и Усиком команда британца намерена обратиться в WBA с протестом из-за удара в пятом раунде в область пояса. Судья посчитал, что со стороны Даниэля было попадание в пах и остановил поединок на 5 минут.

    Бой закончился победой Александра Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец защитил 3 чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF.

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