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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Климас: Усик подерется с Хрговичем, если бой с Фьюри не состоится

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Александра Усика, рассказал, в каком случае его клиент проведет поединок против Филипа Хрговича.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Мы еще раз попытаемся устроить поединок против Фьюри. Если нам не получится его организовать, то Усик будет открыт для боя с Хрговичем»

    Изначально встреча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком была запланирована на апрель этого года. Однако поединок сорвался из-за финансовых разногласий команд бойцов.

    Хргович является обязательным претендентом на титул по версии IBF. В активе хорватского тяжеловеса 16 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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