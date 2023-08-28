Климас: Усик подерется с Хрговичем, если бой с Фьюри не состоится

, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям рассказал , в каком случае его клиент проведет поединок против

«Мы еще раз попытаемся устроить поединок против Фьюри. Если нам не получится его организовать, то Усик будет открыт для боя с Хрговичем»

Изначально встреча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком была запланирована на апрель этого года. Однако поединок сорвался из-за финансовых разногласий команд бойцов.

Хргович является обязательным претендентом на титул по версии IBF. В активе хорватского тяжеловеса 16 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.