Уоррен о спорном эпизоде боя Усик-Дюбуа: Боксу нужен VAR

Спортивный промоутер, представляющий интересы британского боксера-тяжеловеса, после спорного эпизода поединка его клиента против заявил о необходимости введения VAR в боксе.

«Усику дали слишком много времени на восстановление. Его ударили по поясу, а не ниже запрещенной точки. WBA просто обязан дать Даниэлю реванш после такого. Если бы была система видеоповторов, то судья мог разобраться в том эпизоде за полминуты. Боксу нужен VAR»

В пятом раунде поединка Усика и Дюбуа случилась остановка из-за претензий украинца на удар ниже пояса. Украинец получил на 5 минут на восстановление, после чего бой продолжился.

В девятом раунде Александр одержал победу техническим нокаутом. Для украинца это 21-й выигранный поединок в карьере. Усик защитил 5 титулов в тяжелом весе, сохранив 0 в графе поражений.