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    Уоррен о спорном эпизоде боя Усик-Дюбуа: Боксу нужен VAR

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Спортивный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера-тяжеловеса Даниэля Дюбуа, после спорного эпизода поединка его клиента против Александра Усика заявил о необходимости введения VAR в боксе.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Усику дали слишком много времени на восстановление. Его ударили по поясу, а не ниже запрещенной точки. WBA просто обязан дать Даниэлю реванш после такого. Если бы была система видеоповторов, то судья мог разобраться в том эпизоде за полминуты. Боксу нужен VAR»

    В пятом раунде поединка Усика и Дюбуа случилась остановка из-за претензий украинца на удар ниже пояса. Украинец получил на 5 минут на восстановление, после чего бой продолжился.

    В девятом раунде Александр одержал победу техническим нокаутом. Для украинца это 21-й выигранный поединок в карьере. Усик защитил 5 титулов в тяжелом весе, сохранив 0 в графе поражений.

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