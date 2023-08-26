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    Уоррен: Победитель боя Усик-Дюбуа подерется с Фьюри в начале 2024-го

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Спортивный менеджер Фрэнк Уоррен сообщил, что победитель грядущего боксерского поединка между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком подерется в следующем бою с Тайсоном Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Контракт на поединок Усика и Дюбуа не включает в себя опцию реванша. Поэтому победитель их противостояния далее подерется с Тайсоном Фьюри в начале следующего года»

    В ночь с 26 на 27 августа Усик проведет защиту четырех титулов в тяжелом весе против Даниэля Дюбуа в рамках главного события вечера на турнире в Польше.

    Тайсон Фьюри на данный момент является обладателем пояса по версии WBC в тяжелом весе. «Цыганский король» на профессиональном ринге еще не потерпел ни одного поражения. На его счету 33 победы и одна ничья.

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