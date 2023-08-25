Уайлдер: Уровень тяжелого дивизиона в боксе стал очень низким

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC раскритиковал уровень бойцов в их весовой категории.

«В последнее время интересных поединков в нашем весе становится все меньше и меньше. Буду ли я наблюдать за противостоянием Фьюри и Нганну? Нет, это унылое и скучное зрелище. Уровень тяжелого дивизиона в боксе стал очень низким. И со временем он только падает»

Уайлдер был чемпионом мира в тяжелом весе в период с 2015-го по 2019-й. В качестве обладателя титула WBC он провел 9 успешных защит, пока не проиграл досрочно Тайсону Фьюри в феврале 2020 года.

Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения в карьере. В последнем своем поединке в октябре прошлого года Деонтей нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса.