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    Уайлдер: Уровень тяжелого дивизиона в боксе стал очень низким

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри Роберт Хелениус Франсис Нганну Деонтей Уайлдер
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC Деонтей Уайлдер раскритиковал уровень бойцов в их весовой категории.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «В последнее время интересных поединков в нашем весе становится все меньше и меньше. Буду ли я наблюдать за противостоянием Фьюри и Нганну? Нет, это унылое и скучное зрелище. Уровень тяжелого дивизиона в боксе стал очень низким. И со временем он только падает»

    Уайлдер был чемпионом мира в тяжелом весе в период с 2015-го по 2019-й. В качестве обладателя титула WBC он провел 9 успешных защит, пока не проиграл досрочно Тайсону Фьюри в феврале 2020 года.

    Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения в карьере. В последнем своем поединке в октябре прошлого года Деонтей нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса.

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