Хирн: Поединок Нганну и Фьюри не будет конкурентным

Известный британский промоутер считает , что бойне будет настолько конкурентным, как поединок между

«Многие предлагали Фрэнсису соперника попроще, но его желание заработать взяло верх. Бой Нганну-Фьюри не будет таким же конкурентным, как встреча Макгрегора и Мейвезера. У Фрэнсиса тяжелый удар. Но попадет ли он по Фьюри?»

Боксерский поединок Нганну и Фьюри состоится 28 октября. Для камерунского бойца это будет дебют на профессиональном ринге.

Нганну ранее был чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В начале этого года камерунец покинул промоушен Даны Уайта, объявив о своем переходе в бокс. Всего у Фрэнсиса 17 побед и 3 поражения в ММА.