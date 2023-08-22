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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Фрэнк Уоррен: Бой Джошуа и Уайлдера не состоится

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Роберт Хелениус Деонтей Уайлдер
    Глава промоутерский кампании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен уверен, что боксерский поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа не состоится.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Мы планировали устроить их бой в декабре, но по вине Джошуа он не состоялся. Вы действительно думаете, что "Эй-Джей" выйдет в ринг против Уайлдера? У Энтони опять возникнут какие-то проблемы и его поединок с Деонтеем не состоится»

    Джошуа 12 августа одержал победу нокаутом в седьмом раунде над Робертом Хелениусом. Его следующим соперником является Деонтей Уайлдер, бой против которого запланирован на январь 2024-го.

    Американец является экс-чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа ранее принадлежали пояса по линиям WBA Super, IBF, WBO и The Ring.

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