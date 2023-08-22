Фрэнк Уоррен: Бой Джошуа и Уайлдера не состоится

Глава промоутерский кампании Queensberry Promotions уверен , что боксерский поединок междуне состоится.

«Мы планировали устроить их бой в декабре, но по вине Джошуа он не состоялся. Вы действительно думаете, что "Эй-Джей" выйдет в ринг против Уайлдера? У Энтони опять возникнут какие-то проблемы и его поединок с Деонтеем не состоится»

Джошуа 12 августа одержал победу нокаутом в седьмом раунде над Робертом Хелениусом. Его следующим соперником является Деонтей Уайлдер, бой против которого запланирован на январь 2024-го.

Американец является экс-чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа ранее принадлежали пояса по линиям WBA Super, IBF, WBO и The Ring.