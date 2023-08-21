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    Стерлинг считает, что судья рано остановил бой с О’Мэлли

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли
    Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в соцсетях написал, что в его поединке против Шона О’Мэлли была ранняя остановка.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Я находился в сознании и продолжал двигаться. Я уклонялся от ударов О’Мэлли и уже готов был подняться на ноги. Мне не стоило так резко идти вперед на Шона, но эта остановка со стороны рефери была очень странный»

    На прошедшем турнире в Бостоне Алджамейн Стерлинг проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

    Для 34-летнего американца это поражение стало первым за 5 лет. К поединку против О’Мэлли Стерлинг подходил на серии из девяти выигранных встреч кряду.

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