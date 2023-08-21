Стерлинг считает, что судья рано остановил бой с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категориив соцсетях написал, что в его поединке противбыла ранняя остановка.

«Я находился в сознании и продолжал двигаться. Я уклонялся от ударов О’Мэлли и уже готов был подняться на ноги. Мне не стоило так резко идти вперед на Шона, но эта остановка со стороны рефери была очень странный»

На прошедшем турнире в Бостоне Алджамейн Стерлинг проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Для 34-летнего американца это поражение стало первым за 5 лет. К поединку против О’Мэлли Стерлинг подходил на серии из девяти выигранных встреч кряду.