Кроуфорд: Усик великий боксер, он заслужил бой за все пояса

Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом полусреднем дивизионевеликим бойцом, достойным драться за все пояса в тяжелом весе.

«В каждом боксерском дивизионе должен быть только один чемпион. Бои за весь пояса обязаны проходить гораздо чаще. Усик великий боксер. Он заслуживает такого поединка. Не по его вине сорвался бой против Фьюри»

Александр Усик является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям. 26 августа украинец будет защищать свои титулы против Даниэля Дюбуа.

В предыдущем бою Усик победил раздельным решением судей Энтони Джошуа. Всего на счету украинца 20 выигранных поединков и ни одного поражения в карьере.