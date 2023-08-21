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    Кроуфорд: Усик великий боксер, он заслужил бой за все пояса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Энтони Джошуа Теренс Кроуфорд Александр Усик Тайсон Фьюри
    Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд назвал Александра Усика великим бойцом, достойным драться за все пояса в тяжелом весе.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «В каждом боксерском дивизионе должен быть только один чемпион. Бои за весь пояса обязаны проходить гораздо чаще. Усик великий боксер. Он заслуживает такого поединка. Не по его вине сорвался бой против Фьюри»

    Александр Усик является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям. 26 августа украинец будет защищать свои титулы против Даниэля Дюбуа.

    В предыдущем бою Усик победил раздельным решением судей Энтони Джошуа. Всего на счету украинца 20 выигранных поединков и ни одного поражения в карьере.

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