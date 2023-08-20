Умар Нурмагомедов вызвал на поединок Марлона Веру

Российский боец смешанных единоборств, 11-й номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC, в соцсетях вызвал на поединок

«Я вернусь в клетку через 5 месяцев. Все это время меня ждет реабилитация. В следующем своем поединке хочу встретиться с Марлоном Верой. Я уничтожу этого парня за 2 раунда»

5 августа Нурмагомедов должен был драться против четвертого номера рейтинга Кори Сэндхагена, но снялся с поединка из-за травмы плеча.

Вера на данный момент является шестым номером ростера легчайшей категории. На турнире UFC 292 «Чито» одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.