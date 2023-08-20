Хильберто Рамирес проведет следующий бой против Джо Смита

Мексиканский профессиональный боксер-полутяжеловеспроведет свой следующий бой 8 октября на турнире в Лас-Вегасе против

В предыдущем поединке «Зурдо» проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей в битве за титул по версии WBA-Super.

Рамирес ранее был чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Всего в активе мексиканского бойца 44 победы и одно поражение на профессиональном ринге.

Смит является экс-чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO. В предыдущем бою американец уступил нокаутом во втором раунде Артуру Бетербиеву. У Джо 28 побед и 4 поражения в карьере.