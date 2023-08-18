Дюбуа рассказал, за счет чего собирается победить Усика

Британский профессиональный боксер-тяжеловес рассказал , за счет чего собираться победитьв грядущем поединке.

«Я буду драться с ним также, как и против Лерены. Мой главный ключ к победе — это постоянное давление. Против меня джеб Усика бесполезен. Я лишу его пространства и буду регулярно наносить мощные удары по корпусу»

Титульный поединок за 5 поясов в тяжелом весе между Дюбуа и Усиком состоится 26 августа на турнире в Польше. Британец к данному бою подходит на серии из четырех досрочных побед кряду.

В последнем своем поединке Даниэль финишировал в третьем раунде Кевина Лерену. Всего в активе Дюбуа 19 побед и одно поражение на профессиональном ринге.