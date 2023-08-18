Хрюнов: Никто не станет организовывать бой Бетербиева и Бивола

Дмитрий Бивол (слева) Фото: globallookpress.com
«Никто не станет организовывать бой Бетербиева и Бивола. Промоутерские кампании не хотят сотрудничать друг с другом и поэтому не будут вступать в переговоры по этому поединку. Они рассчитывают по одиночке лишить бойцов их титулов»
Биволу на данный момент принадлежит титул по версии WBA Super. Россиянин в предыдущем бою одолел Хильберто Рамиреса судейским решением, проведя пятую удачную защиту пояса.
У Бетербиева сейчас 3 титула по линиям WBO, WBC и IBF. В последнем поединке Артур выиграл техническим нокаутом у Энтони Ярда. Бетербиев, как и Бивол, еще потерпел ни одного поражения в карьере.