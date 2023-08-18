Хрюнов: Никто не станет организовывать бой Бетербиева и Бивола

Российский спортивный менеджер рассказал , почему боксерский поединок двух чемпионов мира по боксу в полутяжеломне состоится.

«Никто не станет организовывать бой Бетербиева и Бивола. Промоутерские кампании не хотят сотрудничать друг с другом и поэтому не будут вступать в переговоры по этому поединку. Они рассчитывают по одиночке лишить бойцов их титулов»

Биволу на данный момент принадлежит титул по версии WBA Super. Россиянин в предыдущем бою одолел Хильберто Рамиреса судейским решением, проведя пятую удачную защиту пояса.

У Бетербиева сейчас 3 титула по линиям WBO, WBC и IBF. В последнем поединке Артур выиграл техническим нокаутом у Энтони Ярда. Бетербиев, как и Бивол, еще потерпел ни одного поражения в карьере.