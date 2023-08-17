Хирн: Уайлдер еще никого не побил из топ-5, он очень переоценен

Спортивный промоутер назвал бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCпереоцененным бойцом.

«Я не понимаю, почему люди так восхищаются Уайлдером. Он еще никого не побил из топ-5 тяжеловесов. Самая яркая его победа — нокаут в бою с Ортисом, которому он проигрывал 0:7 по раундам. Уайлдер очень переоценен»

Уайлдер в последний раз выступал в октябре прошлого года в бою против Роберта Хелениуса, которого нокаутировал в первом раунде. В декабре 2024-го 37-летний американец должен провести поединок против Энтони Джошуа.

В активе «бронзового бомбардировщика» 46 боев на профессиональном ринге. На его счету 43 победы, одна ничья и 2 поражения. Единственный, кому дважды проиграл Деонтей, был Тайсон Фьюри.