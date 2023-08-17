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    Хирн: Уайлдер еще никого не побил из топ-5, он очень переоценен

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус
    Спортивный промоутер Эдди Хирн назвал бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера переоцененным бойцом.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я не понимаю, почему люди так восхищаются Уайлдером. Он еще никого не побил из топ-5 тяжеловесов. Самая яркая его победа — нокаут в бою с Ортисом, которому он проигрывал 0:7 по раундам. Уайлдер очень переоценен»

    Уайлдер в последний раз выступал в октябре прошлого года в бою против Роберта Хелениуса, которого нокаутировал в первом раунде. В декабре 2024-го 37-летний американец должен провести поединок против Энтони Джошуа.

    В активе «бронзового бомбардировщика» 46 боев на профессиональном ринге. На его счету 43 победы, одна ничья и 2 поражения. Единственный, кому дважды проиграл Деонтей, был Тайсон Фьюри.

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