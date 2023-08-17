Чарло назвал Кроуфорда грязным боксером

Американский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе, назвал своего соотечественникагрязным бойцом.

«Все восхищаются победой Кроуфорда над Спенсом, но никто не говорит о его многочисленных ударах по затылку. Это было грязно, но уж точно не эффектно»

29 июля Кроуфорд одержал победу над Спенсом техническим нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории.

Для Теренса это был 40-й выигранный поединок кряду. Пока что он не потерпел в карьере ни одного поражения. После победы над Спенсом Кроуфорд вызвал на бой Джермелла Чарло.