Чарло назвал Кроуфорда грязным боксером

Джермелл Чарло (слева) Фото: globallookpress.com
«Все восхищаются победой Кроуфорда над Спенсом, но никто не говорит о его многочисленных ударах по затылку. Это было грязно, но уж точно не эффектно»
29 июля Кроуфорд одержал победу над Спенсом техническим нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории.
Для Теренса это был 40-й выигранный поединок кряду. Пока что он не потерпел в карьере ни одного поражения. После победы над Спенсом Кроуфорд вызвал на бой Джермелла Чарло.