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    Чарло назвал Кроуфорда грязным боксером

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Джермалл Чарло
    Американский профессиональный боксер Джермелл Чарло, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе, назвал своего соотечественника Теренса Кроуфорда грязным бойцом.

    Джермелл Чарло (слева)
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    Джермелл Чарло (слева)

    «Все восхищаются победой Кроуфорда над Спенсом, но никто не говорит о его многочисленных ударах по затылку. Это было грязно, но уж точно не эффектно»

    29 июля Кроуфорд одержал победу над Спенсом техническим нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусредней весовой категории.

    Для Теренса это был 40-й выигранный поединок кряду. Пока что он не потерпел в карьере ни одного поражения. После победы над Спенсом Кроуфорд вызвал на бой Джермелла Чарло.

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