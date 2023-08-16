Тим Цзю поддержал решение WBO отобрать пояс у Джермелла Чарло

«Я полностью согласен с такой позицией со стороны WBO. Чарло заслуживает этого. Теперь пояс перейдет ко мне, и мое имя навсегда будет вписано в историю бокса»
Накануне WBO лишила чемпионского пояса Чарло ввиду того, что американец собирается подняться во второй средний вес ради поединка с Саулем Альваресом в сентябре в этого года.
По окончании их боя пояс от Джермелла перейдет к Тиму Цзю. Сейчас австралиец является обладателем временного титула WBO в первом среднем весе. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Карлоса Окампо.