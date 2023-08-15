Рой Джонс: Емельяненко должен драться со мной, а не с Тайсоном

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, предложил провести очный поединок в ринге.

«Емельяненко должен драться со мной, а не с Тайсоном. Федор до сих пор обладает невероятной силой. Наш поединок будет гораздо интереснее. К тому же, мы оба представляем Россию»

Федор Емельяненко в феврале этого года завершил карьеру в смешанных единоборствах. В своем последнем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

Рой в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису. Всего у Джонса 66 побед и 10 поражений на профессиональном ринге.