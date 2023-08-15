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    Рой Джонс: Емельяненко должен драться со мной, а не с Тайсоном

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Bellator Рой Джонс Федор Емельяненко Майк Тайсон
    Легендарный американский боксер Рой Джонс, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, предложил Федору Емельяненко провести очный поединок в ринге.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Емельяненко должен драться со мной, а не с Тайсоном. Федор до сих пор обладает невероятной силой. Наш поединок будет гораздо интереснее. К тому же, мы оба представляем Россию»

    Федор Емельяненко в феврале этого года завершил карьеру в смешанных единоборствах. В своем последнем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

    Рой в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису. Всего у Джонса 66 побед и 10 поражений на профессиональном ринге.

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