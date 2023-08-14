Кроуфорд: Спенсу не стоит завершать карьеру

Первый в истории бокса двойной абсолютный чемпион мира посоветовал своему недавнему соперникуне завершать карьеру.

«Эрролу следует взять небольшой отпуск, чтобы привести свои мысли в порядок. Он отдохнет и вернется к тренировкам. Но Спенсу точно не стоит завершать карьеру»

Очный поединок Кроуфорда и Спенса в битве за все пояса в полусреднем весе состоялся 29 июля. Тогда Теренс одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Для Эррола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он шел на серии из 28-ми выигранных поединков кряду и владел тремя титулами в дивизионе до 66,7 кг по версиям WBC, IBF и WBA Super.