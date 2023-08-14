Аспиналл: Нганну может нокаутировать Фьюри

Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC считает , чтоспособен выиграть досрочно в боксерском поединке у

«В плане навыков между Фрэнсисом и Тайсоном целая пропасть. У Нганну нет никакого стиля. Он всегда побеждал за счет своей мощи. Некоторый шанс против у Фьюри у него все же есть. Нганну вполне может нокаутировать Тайсона»

Фрэнсис ранее был чемпионом UFC в тяжелой весовой категории. Свой последний поединок он провел в январе прошлого против Сирила Гана, которого одолел единогласным решением.

В начале 2023-го камерунец оставил пояс вакантным и покинул UFC. В конце октября Нганну дебютирует в боксе против действующего чемпиона мира тяжелого дивизиона по версии WBC Тайсона Фьюри.