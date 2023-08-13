Прогрейс: Кроуфорду не победить Чарло

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе сомневается в успехев потенциальном поединке с

«Если выбирать, кто из них техничнее и мастеровитее, то, конечно же, Кроуфорд. Однако Чарло гораздо крупнее него. Сила и мощь Джермелла сыграют свою роль. Теренсу точно не победить Чарло»

Кроуфорд является единственным в истории бокса двойным абсолютным чемпионом мира. В своем последнем поединке он одолел техническим нокаутом Эррола Спенса в битве за все пояса в полусреднем весе.

Кроуфорд еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. У 35-летнего американца 40 побед, 31 из которых была достигнута досрочно.