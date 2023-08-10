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    Эдди Хирн: Мы никогда не увидим реванш Джошуа и Уайта

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус Эдди Хирн
    Известный спортивный промоутер Эдди Хирн уверен в том, что ответный поединок между двумя британскими боксерами-тяжеловесами Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом никогда не состоится.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Уайт уже в третий раз в своей карьере попался на допинге. Я удивлен тем, что он сорвал такой поединок с учетом его режима и дисциплины. Даже если Диллиана оправдают, мы никогда не увидим его реванш с Джошуа. После такого топ-карьера Уайта закончена»

    Реванш Диллиана против Энтони Джошуа был запланирован в ночь с 12 на 13 августа. Однако Уайт провалил допинг тест и был дисквалифицирован.

    Теперь вместо него на бой с Джошуа на коротком уведомлении выйдет Роберт Хелиниус. К данному поединку Энтони подходит после победы над Джермейном Франклином единогласным решением судей.

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