Эдди Хирн: Мы никогда не увидим реванш Джошуа и Уайта

Известный спортивный промоутеруверен в том, что ответный поединок между двумя британскими боксерами-тяжеловесаминикогда не состоится.

«Уайт уже в третий раз в своей карьере попался на допинге. Я удивлен тем, что он сорвал такой поединок с учетом его режима и дисциплины. Даже если Диллиана оправдают, мы никогда не увидим его реванш с Джошуа. После такого топ-карьера Уайта закончена»

Реванш Диллиана против Энтони Джошуа был запланирован в ночь с 12 на 13 августа. Однако Уайт провалил допинг тест и был дисквалифицирован.

Теперь вместо него на бой с Джошуа на коротком уведомлении выйдет Роберт Хелиниус. К данному поединку Энтони подходит после победы над Джермейном Франклином единогласным решением судей.