Чимаев: Ковингтон 5 раз отказывался от боя со мной

Топовый полусредневес UFC рассказал , сколько раз нынешний второй номер рейтинга данного дивизионаотказался от поединка со шведом.

«Колби 5 раз отказывался драться со мной. UFC очень хотел организовать этот бой. Но Ковингтон не заинтересован в нашем поединке. Он ведет себя очень странно. Колби ни с кем не разговаривает и не дерется»

Чимаев на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Весной этого года UFC планировал устроить Хамзату претендентсткий поединок с Ковингтоном.

Американец отказался от данного боя и теперь должен будет подраться с Леоном Эдвардсом в ноябре. Чимаев в конце октября на UFC 294 дебютирует в среднем весе против Пауло Косты.