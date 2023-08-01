Чимаев: Ковингтон 5 раз отказывался от боя со мной

Колби Ковингтон Фото: globallookpress.com
«Колби 5 раз отказывался драться со мной. UFC очень хотел организовать этот бой. Но Ковингтон не заинтересован в нашем поединке. Он ведет себя очень странно. Колби ни с кем не разговаривает и не дерется»
Чимаев на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Весной этого года UFC планировал устроить Хамзату претендентсткий поединок с Ковингтоном.
Американец отказался от данного боя и теперь должен будет подраться с Леоном Эдвардсом в ноябре. Чимаев в конце октября на UFC 294 дебютирует в среднем весе против Пауло Косты.