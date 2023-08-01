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    Чимаев: Ковингтон 5 раз отказывался от боя со мной

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Пауло Коста
    Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, сколько раз нынешний второй номер рейтинга данного дивизиона Колби Ковингтон отказался от поединка со шведом.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Колби 5 раз отказывался драться со мной. UFC очень хотел организовать этот бой. Но Ковингтон не заинтересован в нашем поединке. Он ведет себя очень странно. Колби ни с кем не разговаривает и не дерется»

    Чимаев на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Весной этого года UFC планировал устроить Хамзату претендентсткий поединок с Ковингтоном.

    Американец отказался от данного боя и теперь должен будет подраться с Леоном Эдвардсом в ноябре. Чимаев в конце октября на UFC 294 дебютирует в среднем весе против Пауло Косты.

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