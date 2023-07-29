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    Хэйни проведет бой в полусреднем весе с Прогрейсом 28 октября

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Абсолютный чемпион мира по боксу в легкой весовой категории Девин Хэйни проведет следующий поединок против Реджиса Прогрейса.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    Их встреча должна состояться 28 октября на турнире в Лас-Вегасе в рамках первого полусреднего дивизиона. На кону поединка будет стоять титул Прогрейса по версии WBC.

    Для Девина это будет дебют в весовой категории до 63,5 кг. Всего у 24-летнего американца в профессиональной карьере 30 побед и ни одного поражения.

    В последнем бою он одолел единогласным решением Василия Ломаченко. Прогрейс 17 июня выиграл по очкам у Данелито Зорилью. На счету Реджиса 29 побед и одно поражение.

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