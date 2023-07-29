Хэйни проведет бой в полусреднем весе с Прогрейсом 28 октября

Абсолютный чемпион мира по боксу в легкой весовой категориипроведет следующий поединок против

Их встреча должна состояться 28 октября на турнире в Лас-Вегасе в рамках первого полусреднего дивизиона. На кону поединка будет стоять титул Прогрейса по версии WBC.

Для Девина это будет дебют в весовой категории до 63,5 кг. Всего у 24-летнего американца в профессиональной карьере 30 побед и ни одного поражения.

В последнем бою он одолел единогласным решением Василия Ломаченко. Прогрейс 17 июня выиграл по очкам у Данелито Зорилью. На счету Реджиса 29 побед и одно поражение.