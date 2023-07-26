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    Спарринг-партнер Фьюри: У Джошуа и Тайсона равные шансы на успех

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Тайсон Фьюри ММА UFC Франсис Нганну
    Американский профессиональный боксер-тяжеловес Джеремайя Милтон, бывший спарринг-партнер Тайсона Фьюри, оценил шансы Энтони Джошуа и «цыганского короля» в потенциальном очном бою.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Фьюри довольно креативный боец. Он может удивить абсолютного любого. Джошуа выделяется не только атлетизмом и габаритами. "Эй-Джей" очень острый и агрессивный боксер. Это был бы тяжелый бой для Тайсона. Не могу выделить фаворита в их паре. У обоих равные шансы на успех»

    Поединок Джошуа и Фьюри мог состояться в декабре прошлого года. Но «Эй-Джей» снялся с боя ввиду недостаточного времени на подготовку. Следующий поединок Энтони проведет 12 августа против Диллиана Уайта.

    Фьюри в конце октября встретится в ринге с экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну. Напомним, что Тайсон сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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