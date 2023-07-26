Спарринг-партнер Фьюри: У Джошуа и Тайсона равные шансы на успех

Американский профессиональный боксер-тяжеловес, бывший спарринг-партнер оценил шансыи «цыганского короля» в потенциальном очном бою.

«Фьюри довольно креативный боец. Он может удивить абсолютного любого. Джошуа выделяется не только атлетизмом и габаритами. "Эй-Джей" очень острый и агрессивный боксер. Это был бы тяжелый бой для Тайсона. Не могу выделить фаворита в их паре. У обоих равные шансы на успех»

Поединок Джошуа и Фьюри мог состояться в декабре прошлого года. Но «Эй-Джей» снялся с боя ввиду недостаточного времени на подготовку. Следующий поединок Энтони проведет 12 августа против Диллиана Уайта.

Фьюри в конце октября встретится в ринге с экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну. Напомним, что Тайсон сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.