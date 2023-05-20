Тренер Дюбуа: У Даниэля мало шансов на победу против Усика

, являющийся тренером британского боксера-тяжеловеса считает , что его подопечный явный андердог в поединке против

«Стилистически Усик крайне неудобный для нас соперник. Он очень подвижен и великолепно оснащен технически. У Даниэля мало шансов на победу против Усика. Но мы постараемся воспользоваться любой ошибкой со стороны Александра»

Дюбуа является следующим соперником для чемпиона мира по пяти версиям Александра Усика. Статус претендента британец завоевал в предыдущем поединке против Кевина Лерены, которого нокаутировал в третьем раунде.

Всего в активе Даниэля 20 поединков на профессиональном ринге. На его счету 19 побед, 17 из которых были выиграны досрочно. Также у британца есть одно поражение в карьере.