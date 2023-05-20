ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каллум Смит5 причин, почему Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту
  • 17:16
    • Руне переиграл Рууда в полуфинале турнира в Риме
  • 17:54
    • «Болонья» разгромила «Кремонезе» в матче Серии А
  • 16:39
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Брентфорду»
    Все новости спорта

    Тренер Дюбуа: У Даниэля мало шансов на победу против Усика

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Дон Чарльз, являющийся тренером британского боксера-тяжеловеса Даниэля Дюбуа, считает, что его подопечный явный андердог в поединке против Александра Усика.

    Даниэль Дюбуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Дюбуа

    «Стилистически Усик крайне неудобный для нас соперник. Он очень подвижен и великолепно оснащен технически. У Даниэля мало шансов на победу против Усика. Но мы постараемся воспользоваться любой ошибкой со стороны Александра»

    Дюбуа является следующим соперником для чемпиона мира по пяти версиям Александра Усика. Статус претендента британец завоевал в предыдущем поединке против Кевина Лерены, которого нокаутировал в третьем раунде.

    Всего в активе Даниэля 20 поединков на профессиональном ринге. На его счету 19 побед, 17 из которых были выиграны досрочно. Также у британца есть одно поражение в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Бавария» не оставит шансов «быкам»
  • «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Команды не смогут выявить победителя?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Балтика — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры