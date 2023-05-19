Хирн: Бой Джошуа и Фьюри был бы самым громким в истории бокса

Известный британский спортивный промоутерв соцсетях рассказал, какой поединок может стать самым громким за всю историю бокса.

«Бой Джошуа и Фьюри был бы самым громким в истории бокса. Если Энтони сумеет пройти Уайлдера, то встреча с Тайсоном точно состоится. Это будет невероятное противостояние»

Тайсон Фьюри является чемпионом мира боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC. Всего в активе «цыганского короля» 33 победы и одна ничья на профессиональном ринге.

Энтони Джошуа ранее принадлежали пояса в тяжелом весе по версиями WBA Super, WBO, IBF и IBO. Все свои титулы британец потерял после поражения единогласным решением от Александра Усика в сентябре 2021-го.