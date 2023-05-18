Карл Фроуч: Бой с Джейком Полом — это легкие деньги для меня

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе готов провести поединок против популярного американского блогера

«Пол недавно проиграл Томми Фьюри, который явно недотягивает до уровня топовых британских боксеров. Я ничем не рискую в поединке с таким соперником. Бой с Джейком Полом — это легкие деньги для меня»

Фроучу на данный момент 45 лет. Свою карьеру экс-чемпион завершил в 2014-м. Всего на его счету 33 победы и 2 проигрыша на профессиональном ринге.

Пол не так давно потерпел поражение от Томми Фьюри раздельным решением судей. Ранее Джейк побеждал бывших бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву.