Менеджер Уайлдера: Деонтей готов подраться с Усиком вместо Дюбуа

Спортивный менеджер, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Деонтея Уайлдера, сообщил , что его клиент хочет стать запасным в бою

«Если по каким-то причинам Дюбуа не сможет провести бой с Усиком, то Уайлдер непротив заменить его. Деонтей готов подраться с Александром. Поступив нам такое предложение, мы бы его обязательно рассмотрели»

Дюбуа является следующим претендентом на 3 чемпионских пояса в тяжелом весе, принадлежащих Усику. Сейчас между командами боксеров идут переговоры о месте и дате поединка.

У Уайлдера на декабрь текущего года предварительно запланирован бой против Энтони Джошуа. В предыдущем своем поединке Деонтей нокаутировал Роберта Хелениуса в октябре прошлого года.