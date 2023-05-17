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    Менеджер Уайлдера: Деонтей готов подраться с Усиком вместо Дюбуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Александр Усик
    Спортивный менеджер Шелли Финкель, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Деонтея Уайлдера, сообщил, что его клиент хочет стать запасным в бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Если по каким-то причинам Дюбуа не сможет провести бой с Усиком, то Уайлдер непротив заменить его. Деонтей готов подраться с Александром. Поступив нам такое предложение, мы бы его обязательно рассмотрели»

    Дюбуа является следующим претендентом на 3 чемпионских пояса в тяжелом весе, принадлежащих Усику. Сейчас между командами боксеров идут переговоры о месте и дате поединка.

    У Уайлдера на декабрь текущего года предварительно запланирован бой против Энтони Джошуа. В предыдущем своем поединке Деонтей нокаутировал Роберта Хелениуса в октябре прошлого года.

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