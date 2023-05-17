Чарло обязали провести бой с Цзю до 30 сентября

Стало известно, чтодолжен будет провести защиту всех поясов в первом среднем весе противне позднее, чем 30 сентября текущего года.

В противном случае, американский боксер лишится звания абсолютного чемпиона мира. На данный момент Чарло продолжает восстановление от травмы руки, полученной прошедшей зимой.

В последний раз он выходил на ринг 14 мая 2022 года против Брайана Кастаньо, которого нокаутировал в десятом раунде. Тим Цзю сейчас является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

В предыдущем поединке австралиец удосрочил Тони Харрисона. Всего у Цзю 22 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.