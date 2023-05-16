Андре Уорд: Я склоняюсь к победе Бенавидеса над «Канело»

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе и полутяжелом дивизионе выбрал своего фаворита в потенциальном бою с участием

«Бенавидес отличается невероятной самоотдачей. Поэтому такой расчетливый и экономичный парень, как Альварес, не хочет с ним драться. Сауль не боится этого боя и выйдет на него готовым. Но я склоняюсь к победе Бенавидеса»

Бенавидес является временным чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе. В предыдущем поединке американец одолел единогласным решением судей Калеба Планта.

Дэвид еще не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. На его счету 27 побед. В 23-х поединках Бенавидес выигрывал нокаутом.