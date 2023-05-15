Спенс: «Канело» стоит держаться подальше от Бивола и Бетербиева

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по трем версиямне проводить поединки с

«Альваресу стоит держаться подальше от Бивола и Бетербиева. Ему не нужно драться в полутяжелом дивизионе. Вряд ли удары Сауля потрясут того же Бивола. Пускай Альварес дерется в своем привычном весе. К примеру, можно провести бой с Бенавидесом. Это встреча вызывает немало интриг»

«Канело» на данный момент является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В предыдущем бою мексиканец одолел единогласным решением судей Джона Райдера.

Биволу и Бетербиеву принадлежит пояса в полутяжелом дивизионе. Дмитрий — чемпион мира по линии WBA Super. В активе Артура сейчас остальные пояса.