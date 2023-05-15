Сехудо: У Павловича против Джонса меньше шансов, чем у Миочича

Экс-чемпион UFC легчайшей и наилегчайшей весовых категорияхв соцсетях дал категоричный прогноз на потенциальный поединок между

«Стипе точно не пройдет Джонса. Но у Павловича против Джона гораздо меньше шансов на победу, чем у Миочича. Сергей медлителен. Миочич явно превосходит его в скорости»

Сергей Павлович сейчас является вторым номером рейтинга тяжелого дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке россиянин нокаутировал Кертиса Блейса в первом раунде.

Джонсу принадлежит титул чемпиона промоушена в категории до 120 кг. Первую защиту пояса в тяжелом весе американец должен будет провести против Стипе Миочича.