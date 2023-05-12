Тайсон Фьюри: Джошуа — самый легкий соперник для меня

Британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии WBC, назвал своего соотечественникасамым легким соперником.

«Я привык, что у меня есть несколько оппонентов. Мне все равно против кого драться. Я готов выйти в ринг с каждым из них. Джошуа? Считаю, что Энтони самый легкий соперник для меня»

Фьюри в предыдущем своем поединке одолел техническим нокаутом в десятом раунде Дерека Чисору. Напомним, что «цыганский король» еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Всего на счету британца 33 победы и одна ничья в карьере. В активе Джошуа 25 выигранных встреч. Также у «Эй-Джея» есть 3 поражения (2 от Александра Усика и одно от Энди Руиса).