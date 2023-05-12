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    Тайсон Фьюри: Джошуа — самый легкий соперник для меня

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC, назвал своего соотечественника Энтони Джошуа самым легким соперником.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я привык, что у меня есть несколько оппонентов. Мне все равно против кого драться. Я готов выйти в ринг с каждым из них. Джошуа? Считаю, что Энтони самый легкий соперник для меня»

    Фьюри в предыдущем своем поединке одолел техническим нокаутом в десятом раунде Дерека Чисору. Напомним, что «цыганский король» еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

    Всего на счету британца 33 победы и одна ничья в карьере. В активе Джошуа 25 выигранных встреч. Также у «Эй-Джея» есть 3 поражения (2 от Александра Усика и одно от Энди Руиса).

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