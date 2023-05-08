Эдди Хирн: Головкин может стать следующим соперником для Райдера

Британский промоутер рассказал , с кем может подратьсяпосле поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу против

«Когда ты выстоял все 12 раундов против Альвареса, то твои шансы на очередной громкий бой очень велики. Я думаю, что Головкин может стать следующим соперником для Джона Райдера»

В недавнем титульном поединке в рамках второго среднего дивизиона «Канело» одолел Райдера единогласным решением судей. Для британца это поражение стало шестым в карьере.

Головкин, как и Райдер, в своем последнем бою также по очкам уступил «Канело». На данный момент Геннадию принадлежат 3 пояса в дивизионе до 72,6 кг.