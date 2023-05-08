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    Эдди Хирн: Головкин может стать следующим соперником для Райдера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Геннадий Головкин Эдди Хирн
    Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, с кем может подраться Джон Райдер после поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу против «Канело».

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Когда ты выстоял все 12 раундов против Альвареса, то твои шансы на очередной громкий бой очень велики. Я думаю, что Головкин может стать следующим соперником для Джона Райдера»

    В недавнем титульном поединке в рамках второго среднего дивизиона «Канело» одолел Райдера единогласным решением судей. Для британца это поражение стало шестым в карьере.

    Головкин, как и Райдер, в своем последнем бою также по очкам уступил «Канело». На данный момент Геннадию принадлежат 3 пояса в дивизионе до 72,6 кг.

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