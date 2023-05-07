Александр Гвоздик одолел нокаутом Ричарда Болотника

Украинский боксерна турнире в Мексике в ночь с 6 на 7 мая одолел нокаутом в шестом раундев рамках полутяжелого дивизиона.

Для экс-чемпиона мира по версии WBC это была вторая победа после возобновления профессиональной карьеры. Ранее Гвоздик выиграл судейским решением у Жозуэ Обандо в феврале 2023-го.

Болотник подходил ко встрече с украинцем в качестве шестого номера рейтинга по линии IBF. Для латвийского боксера это поражением стало седьмым в карьере.

Александр на профессиональном ринге уступал только Артуру Бетербиеву в октябре 2019-го. Также в активе Гвоздика 19 побед, 14 из которых нокаутом.