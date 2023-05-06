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    На бое «Канело» и Райдера будут присутствовать 55 тысяч зрителей

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    7 мая в Мексике в Гвадалахаре состоится титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    Сообщается, что данный бой вживую увидят 55 000 тысяч зрителей. Встреча пройдет на арене «Estadio Akron», являющейся самым большим стадионом города.

    На данный момент все пояса в дивизионе до 76,2 кг принадлежат «Канело». К очередной защите титулов мексиканец подходит после победы над Геннадием Головкиным судейским решением.

    Райдер в предыдущем бою в пятом раунде нокаутировал Зака Паркера. Благодаря данному успеху, британец завоевал статус обязательного претендента на все титулы.

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