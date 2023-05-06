На бое «Канело» и Райдера будут присутствовать 55 тысяч зрителей

Сауль Альварес Фото: globallookpress.com
Сообщается, что данный бой вживую увидят 55 000 тысяч зрителей. Встреча пройдет на арене «Estadio Akron», являющейся самым большим стадионом города.
На данный момент все пояса в дивизионе до 76,2 кг принадлежат «Канело». К очередной защите титулов мексиканец подходит после победы над Геннадием Головкиным судейским решением.
Райдер в предыдущем бою в пятом раунде нокаутировал Зака Паркера. Благодаря данному успеху, британец завоевал статус обязательного претендента на все титулы.