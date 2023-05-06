На бое «Канело» и Райдера будут присутствовать 55 тысяч зрителей

7 мая в Мексике в Гвадалахаре состоится титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между

Сообщается, что данный бой вживую увидят 55 000 тысяч зрителей. Встреча пройдет на арене «Estadio Akron», являющейся самым большим стадионом города.

На данный момент все пояса в дивизионе до 76,2 кг принадлежат «Канело». К очередной защите титулов мексиканец подходит после победы над Геннадием Головкиным судейским решением.

Райдер в предыдущем бою в пятом раунде нокаутировал Зака Паркера. Благодаря данному успеху, британец завоевал статус обязательного претендента на все титулы.