Де Ла Хойя: Бивол был никем до боя с «Канело»

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях рассказал , что думает о российском бойце

«До поединка с "Канело" Бивол был никем. Он стал популярным только благодаря победе над Саулем. Я и тогда говорил, что Альваресу не нужен бой с Биволом. Это неоправданный риск. Зачем драться с никому неизвестным боксером, когда есть Чарло и Бенавидес?»

Поединок Бивола и Альвареса проходил 7 мая 2022 года. Их бой продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин. Тогда Дмитрий сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Всего на счету российского боксера выигранный 21 поединок. Напомним, что Бивол еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.