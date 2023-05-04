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    Де Ла Хойя: Бивол был никем до боя с «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя рассказал, что думает о российском бойце Дмитрии Биволе.

    Оскар Де Ла Хойя
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    Оскар Де Ла Хойя

    «До поединка с "Канело" Бивол был никем. Он стал популярным только благодаря победе над Саулем. Я и тогда говорил, что Альваресу не нужен бой с Биволом. Это неоправданный риск. Зачем драться с никому неизвестным боксером, когда есть Чарло и Бенавидес?»

    Поединок Бивола и Альвареса проходил 7 мая 2022 года. Их бой продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин. Тогда Дмитрий сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

    Всего на счету российского боксера выигранный 21 поединок. Напомним, что Бивол еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

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