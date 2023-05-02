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    Тайсон назвал главных конкурентов Дэвиса в легком весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон
    Легенда профессионального бокса Майк Тайсон назвал имена бойцов в легкой весовой категории, которые способны одолеть Джервонту Дэвиса.

    Майк Тайсон
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    Майк Тайсон

    «Думаю, что Дэвис может сохранить свой нолик до конца карьеры. В легком весе я вижу у него только двух конкурентов. Если кто-то и сможет побить Джервонту, то это Девин Хэйни и Шакур Стивенсон»

    Дэвису ранее принадлежал пояс в легком дивизионе по линии WBA. В своем предыдущем поединке 28-летний американец одолел нокаутом в седьмом раунде Райана Гарсия.

    Всего на счету Джервонты 29 побед и ни одного проигрыша в профессиональной карьере. Сейчас он является одним из претендентов на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

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